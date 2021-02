Foot - Mercato

Mercato : Ibrahimovic reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 12 février 2021 à 23h40 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin, Zlatan Ibrahimovic pourrait quitter le Milan AC librement ou tirer sa révérence à la fin de la saison. Interrogé sur l'avenir de sa star suédoise, Ivan Gazidis, administrateur délégué des Rossoneri, a ouvert la porte à une prolongation.