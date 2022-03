Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : Ibrahimovic prêt à raccrocher les crampons ? Il répond !

Publié le 25 mars 2022 à 22h08 par La rédaction mis à jour le 25 mars 2022 à 22h09

A 40 ans, Zlatan Ibrahimovic joue encore les premiers rôles en Europe du côté de l’AC Milan. Mais combien de temps cela durera-t-il encore ?