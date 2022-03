Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG... Le double jeu du clan Dembélé !

Publié le 25 mars 2022 à 18h30 par A.C.

Le contrat d’Ousmane Dembélé se termine dans un peu plus de trois mois et son entourage semble jouer avec les nerfs du FC Barcelone... et du PSG !

Il ne se passe pas un jour sans que ce feuilleton nous apporte un nouvel épisode. L’avenir d’Ousmane Dembélé fait énormément parler et pas seulement en Catalogne, où la fin de son contrat effraie le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain semble en effet garder un œil sur la situation de l’ailier tricolore, qui avait déjà été approché lorsqu’il évoluait au Stade Rennais, mais qui avait finalement opté pour l’étranger à l’époque avec le Borussia Dortmund. Cet été pourrait être le bon, puisque si comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com le départ de Kylian Mbappé n’est pas encore acté, au sein du PSG on se prépare à tous les scenarii et celui d’un départ semble toujours le plus réalisable. Dembélé serait donc le remplaçant parfait, sachant qu’il a déjà évolué aux côtés de Lionel Messi par le passé et n’aurait donc aucun mal à s’habituer à une nouvelle réalité à Paris. Pourtant, au FC Barcelone on n’a toujours pas abdiqué...

L’espoir d’une prolongation entretenu par le Barça

La presse catalane explique depuis quelques semaines qu’il y aurait eu un changement notable autour d’Ousmane Dembélé, au FC Barcelone. Depuis son retour de blessure, l’ailier est l’une des meilleures armes de Xavi et certains semblent croire qu’une prolongation de dernière minute serait à nouveau possible. D’après les informations de MARCA , le joueur ne dirait effectivement pas non à un nouveau contrat avec le Barça, surtout depuis l’arrivée d’un entraineur avec lequel il serait en excellents termes. L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver pourrait également faire la différence puisque les deux se sont côtoyés au Borussia Dortmund et le premier semble avoir plusieurs fois abordé le sujet de sa prolongation en privé.

En Espagne, on pense que Dembélé a déjà signé avec le PSG