Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Hazard craque encore, son aventure au Real Madrid est terminée

Publié le 3 novembre 2022 à 07h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Plombé par les blessures, Eden Hazard n’a jamais convaincu depuis son arrivée au Real Madrid. En interne, plus personne ne croirait en un retour de l’international belge à son meilleur niveau, même après la Coupe du monde. Toutefois, hormis attendre la fin de son contrat en 2024, la Maison Blanche ne sait pas quoi faire de son numéro 7…

Depuis son transfert au Real Madrid, Eden Hazard vit un calvaire. Après avoir été étincelant en Premier League sous le maillot de Chelsea, l’international belge n’est jamais parvenu à s’imposer dans la capitale espagnole. Régulièrement blessé, Hazard a sombré physiquement et mentalement. Avec l’explosion de Vinicius Jr, il est encore plus difficile pour le joueur formé au LOSC de se faire une place dans le onze de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid ne met plus d’espoir en Hazard

Alors qu’il s’est encore blessé, Eden Hazard agace en interne. D’après les informations du journal AS , même si le Real Madrid souhaite s’en séparer, tout le monde est conscient qu’un départ est impossible vu son salaire XXL. Hormis attendre la fin de son contrat en 2024, la Maison Blanche ne voit pas de solution. Même si certains le voyaient bien revenir à son meilleur niveau au moment de la Coupe du monde, le Real Madrid n’y croirait plus. Au contraire de Roberto Martinez qui continue de louer les qualités de son capitaine…

Eden Hazard a raté 70 matchs depuis qu'il a signé avec le Real Madrid en 2019. Le match de demain sera le 71e. pic.twitter.com/CYWTF3Cvdv — LaligaFr (@FrLaliga) November 1, 2022

« Il est tellement talentueux »