Real Madrid : Clashé sur son poids, Eden Hazard reçoit un soutien de taille

Publié le 2 novembre 2022 à 16h00

Eden Hazard ne disputera pas la rencontre de Ligue des champions face au Celtic Glasgow ce mercredi. L'international belge a ressenti une douleur à la cuisse lors du dernier entraînement du Real Madrid et n'a pas souhaité prendre de risque. Immédiatement, son poids a été pointé du doigt, mais son sélectionneur a tenu à prendre sa défense.

Nouveau contretemps pour Eden Hazard. L'international belge a ressenti une douleur à la cuisse lors du dernier entraînement du Real Madrid et n'a pas souhaité prendre de risques à l'approche de la prochaine Coupe du monde. L'ailier est forfait pour la rencontre de Ligue des champions face au Celtic Glasgow ce mercredi, mais devrait être remis pour le Mondial. Sur les réseaux sociaux, plusieurs commentaires sont apparus sur la blessure d'Eden Hazard. Certains estiment qu'elle est due à son poids et son hygiène de vie. Son sélectionneur a tenu à prendre sa défense lors d'un entretien accordé à TalkSport.

« Eden Hazard peut faire de mauvais matchs et avoir des moments où il n'est pas à son meilleur »

Roberto Martinez estime que sa star est en forme physiquement et que les critiques sur sa prise de poids sont injustifiées. « Eden Hazard peut faire de mauvais matchs et avoir des moments où il n'est pas à son meilleur. Les gens disent que c'est à cause de sa morphologie, qu'il a trop de graisse. Eh bien, je vais vous le dire, il a la même masse graisseuse quand il fait la différence » a confié le technicien, avant de poursuivre.

« S'il ne joue pas bien, le commentaire facile, c’est de dire qu'il n'est pas aussi mince ou athlétique »

« Vous devez comprendre que c'est un joueur basé sur son talent et non un joueur basé sur le physique qu'il apporte au jeu. Il a ses points forts pour affronter les gens dans cette action un contre un. S'il ne joue pas bien, le commentaire facile, le commentaire paresseux, c’est de dire qu'il n'est pas aussi mince ou athlétique qu'il devrait l'être » a déclaré Roberto Martinez.

« Il a toujours la même morphologie »