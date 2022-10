Foot - Équipe de France

Équipe de France : Avant la Coupe du Monde, Hazard se lâche sur le sacre des Bleus

Publié le 31 octobre 2022 à 00h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Éliminée par la France en demi-finale de la Coupe du monde 2018 (1-0), la Belgique a eu du mal à se remettre de cette défaite. Plusieurs joueurs n’avaient pas caché leur frustration, estimant que l’équipe dirigée par Didier Deschamps n’avait pas été meilleure sur cette rencontre. Alors que l’édition 2022 démarre dans moins d’un mois au Qatar, Eden Hazard est revenu sur le parcours des Diables Rouges en Russie.

« La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend. Contre l'Uruguay, ils ont mis un but sur coup franc et un autre sur une erreur du gardien. Aujourd'hui, un corner. C'est le foot, chacun joue avec ses qualités. Mais c'est dommage pour le foot qu'aujourd'hui la Belgique n'ait pas gagné. » Tombée contre la France en 2018, grâce à un but de Samuel Umtiti sur corner (1-0), la Belgique n’avait pas caché son amertume suite à son élimination face aux futurs champions du monde, en témoigne cette sortie de Thibaut Courtois après la rencontre. Très fiers d'avoir la possession, les Belges ont répété à maintes reprises qu’ils méritaient de rejoindre la Croatie en finale, suscitant de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux avec l’utilisation du mot « seum », désignant la frustration. Plus de quatre ans après, Eden Hazard est revenu sur ce moment difficile pour sa sélection.

« Peut-être qu’on aurait préféré moins bien jouer et gagner »

« Si proches, mais si loin aussi. Et aussi si fiers d'avoir fait ce chemin-là, de perdre contre le futur champion. Je pense que tout a été dit par rapport à ce match-là. On a peut-être joué le meilleur football de la Coupe du Monde. On n'a pas gagné. Peut-être qu’on aurait préféré moins bien jouer et gagner. Ce qui est bien dans le foot, c'est que tous les 4 ans il y a une nouvelle Coupe du Monde donc on peut se racheter », estime Eden Hazard, dans un entretien accordé au site de la FIFA.

« On ne l’a pas gagnée, mais on a kiffé »