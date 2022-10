Foot - Équipe de France

Équipe de France : Nouveau coup dur avant le Mondial ? Deschamps peut souffler

Alors que la Coupe du monde ne débute que dans quelques semaines, Didier Deschamps voit un casse-tête se profiler pour sa sélection. Certains joueurs sont incertains pour le Mondial. Et ce samedi, Jules Koundé a rejoint cette liste. Cependant, le FC Barcelone a donné des nouvelles du défenseur et les estimations de son retour devraient rassurer Didier Deschamps.

À l’approche de la Coupe du monde, Didier Deschamps a de quoi s’inquiéter pour sa sélection. Le sélectionneur des Bleus voit la plupart de ses cadres être touchés par des blessures. Pour certains, leur présence au Qatar est très incertaine, comme Paul Pogba, tandis que d’autres sont déjà forfaits à l’instar de N’Golo Kanté. Alors que le Mondial ne débute que dans quelques semaines, une nouvelle frayeur a gagné Didier Deschamps.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦Tests carried out this morning concluded that: Eric Garcia has an external obturator muscle strain in his left hip.Jules Kounde has a biceps femoris muscle strain in his left thigh. pic.twitter.com/DBUkJsFgSd