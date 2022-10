Foot - Equipe de France

Coupe du Monde 2022 : Ce retour totalement inattendu se confirme pour Deschamps

Alors que les blessures se sont accumulées pour l’équipe de France, Didier Deschamps mise sur cette dernière ligne droite pour récupérer un maximum de joueurs. Eux aussi blessés, Lucas Digne et Boubacar Kamara pourraient bien revenir à temps. Aaron Danks, leur entraîneur à Aston Villa, a rassuré concernant leur état de forme.

Dans dix petits jours, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du Monde 2022. Alors que l’équipe de France se rendra au Qatar pour conserver son titre, le sélectionneur des Bleus continue de prier pour récupérer tous ses cadres en pleine forme, Paul Pogba et Raphaël Varane en première ligne.

Mais les deux champions du monde ne sont pas les seuls incertains. En effet, c’est également le cas de Lucas Digne et de Boubacar Kamara, les deux pensionnaires d’Aston Villa. Absents de la dernière liste, ils espèrent encore faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde.

Danks: “Lucas Digne has done a full week of training with the group so we’ll welcome him back into the squad.“Boubacar is much closer, he’s not with the team yet but he’s back on the grass.”#NEWAVL pic.twitter.com/jUyzkGDTq6