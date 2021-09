Foot - Mercato

Mercato : Hatem Ben Arfa a enfin choisi son prochain club !

Publié le 14 septembre 2021 à 22h00 par B.C.

Malgré son envie de retrouver un club en Ligue 1, Hatem Ben Arfa serait tout proche de rejoindre une autre destination.

Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux l’été dernier, Hatem Ben Arfa s’active pour retrouver un club, mais les offres séduisantes se font rares. Comme vous l’a annoncé le10sport.com cet été, le LOSC a entamé les contacts avec l’attaquant de 34 ans lors du dernier mercato estival, et selon Foot Mercato , les discussions seraient toujours en cours, mais l’affaire traîne en longueur. En parallèle, des clubs italiens, espagnols et turcs auraient également approché l’ancien joueur du PSG et de l’OM, mais ce dernier n’aurait pas donné suite. Alors qu’Hatem Ben Arfa semblait faire d’un retour en Ligue 1 sa priorité, c’est finalement en Tunisie que l’on devrait le retrouver très prochainement.

Ben Arfa bientôt à l'Espérance sportive de Tunis