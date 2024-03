Mercato : Halaand après Mbappé ? Le Real Madrid est fixé !

Benjamin Labrousse

Si rien n’est encore officiel, Kylian Mbappé (PSG) va très certainement s’engager en faveur du Real Madrid cet été. Avide de stars, le club madrilène vise également Erling Haaland à l’avenir. S’il est actuellement bien installé à Manchester City, le Norvégien dispose d’une clause libératoire dégressive dans son contrat, ce qui pourrait faciliter l’opération. Explication.

Une page se tourne du côté du PSG, tandis qu’une autre s’apprête à être écrite au Real Madrid. En effet, après sept saisons passées au sein du club parisien, Kylian Mbappé va sauf énorme surprise, s’engager en faveur du club madrilène cet été à l’issue de son contrat à Paris. Avec le Français en ses rangs, le club espagnol va détenir une équipe remplie de jeunes superstars, avec notamment Jude Bellingham, Vinicius Jr, ou encore avec Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

Après Mbappé, le Real vise Haaland

Mais cela n’est pas un secret, le Real Madrid cherche toujours à recruter les meilleurs joueurs du monde. Ainsi, depuis plusieurs années, un intérêt du club merengue à l’égard d’Erling Haaland a été révélé. L’attaquant de Manchester City a d’ailleurs évoqué le sujet cette semaine. « On ne sait jamais de quoi demain est fait » , a ainsi lâché le Cyborg mercredi.

Une clause peut changer l’avenir d’Haaland