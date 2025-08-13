Mercato - Gros transfert au PSG : Invitation surprise, Paris valide ce renfort XXL !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, le PSG a officialisé l’arrivée d’Illya Zabarnyi. Recruté contre 66M€ (bonus compris) en provenance de Bournemouth, le défenseur ukrainien a fait le voyage avec le groupe parisien à Udine, mais ne pourra pas jouer. Quoi qu’il en soit, le joueur de 22 ans a déjà été acclamé par les supporters parisiens présents sur place.

Une priorité de l’été. Désireux de renforcer la défense du PSG lors de ce mercato estival, Luis Enrique a obtenu gain de cause. Pisté depuis plusieurs mois par Paris, Illya Zabarnyi s’est engagé en faveur des champions d’Europe jusqu’en 2030, alors que le club parisien a déboursé 66M€ dans l’opération.

Zabarnyi présent avec le PSG Officialisé ce mardi par le PSG, Illya Zabarnyi portera le numéro 6 à Paris, et sera amené à prendre la succession de Marquinhos dans l’axe centrale de la défense. S’il ne peut pas jouer ce mercredi soir face à Tottenham en marge de la Supercoupe d’Europe, le défenseur de 22 ans a néanmoins effectué le déplacement à Udine avec l’ensemble du groupe.