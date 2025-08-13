Mercato - Gros transfert au PSG : Invitation surprise, Paris valide ce renfort XXL !

Ce mardi, le PSG a officialisé l’arrivée d’Illya Zabarnyi. Recruté contre 66M€ (bonus compris) en provenance de Bournemouth, le défenseur ukrainien a fait le voyage avec le groupe parisien à Udine, mais ne pourra pas jouer. Quoi qu’il en soit, le joueur de 22 ans a déjà été acclamé par les supporters parisiens présents sur place.
Une priorité de l’été. Désireux de renforcer la défense du PSG lors de ce mercato estival, Luis Enrique a obtenu gain de cause. Pisté depuis plusieurs mois par Paris, Illya Zabarnyi s’est engagé en faveur des champions d’Europe jusqu’en 2030, alors que le club parisien a déboursé 66M€ dans l’opération.
Zabarnyi présent avec le PSG
Officialisé ce mardi par le PSG, Illya Zabarnyi portera le numéro 6 à Paris, et sera amené à prendre la succession de Marquinhos dans l’axe centrale de la défense. S’il ne peut pas jouer ce mercredi soir face à Tottenham en marge de la Supercoupe d’Europe, le défenseur de 22 ans a néanmoins effectué le déplacement à Udine avec l’ensemble du groupe.
L’Ukrainien acclamé par les supporters
Ainsi, la nouvelle recrue parisienne a pu effectuer ses premières séances d’entraînements sous les ordres de Luis Enrique. Présent au Stade Friuli ce mercredi soir, Illya Zabarnyi a notamment été acclamé par les supporters du PSG présents au sein de l’enceinte comme le rapporte FootMercato.