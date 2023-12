Mercato : Grande nouvelle pour Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane est sur le retour. Mais quel sera son prochain défi ? Justement, certaines rumeurs évoquent un possible retour au sein de la capitale, en cas de départ de Carlo Ancelotti. Mais le technicien italien serait bien parti pour prolonger son aventure de deux saisons.

Il y a quelques jours, Zinédine Zidane était présent à Paris. N'imaginez pas une possible arrivée au PSG. Le technicien français a participé à un dîner avec ses anciens coéquipiers, notamment les champions du monde 1998. Mais aucune nouvelle de son avenir immédiat. Depuis mai 2021, Zidane est sans banc et le principal intéressé commence certainement à trouver le temps bien long. Les projets ne manquent pourtant pas. Récemment, il a été question d'un possible retour au Real Madrid.

Ancelotti a une offre du Brésil, mais...

Zidane ferait partie des profils ciblés pour remplacer Carlo Ancelotti, dans le viseur de la Fédération brésilienne de football. Mais le technicien transalpin semble trop attaché au Real Madrid. « Ancelotti a l'offre de l'équipe brésilienne, mais il a clairement dit que s'il avait une offre du Real Madrid, il resterait à Chamartín » a confié Tomas Gonzalez-Martin. Selon le journaliste d 'El Debate , il devrait recevoir un nouveau contrat dans les prochaines semaines.

« L'avenir, c'est Ancelotti »