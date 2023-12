Mercato : Le nouvel entraîneur de l’ASSE identifié ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laurent Batlles a été démis de ses fonctions d’entraîneur par l’AS Saint-Etienne après une cinquième défaite de suite contre Guingamp. Laurent Huard assure l’intérim en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, et un profil semble tenir la corde pour débarquer prochainement dans le Forez.

L’ASSE a donc décidé de se séparer de Laurent Batlles après une cinquième défaite de suite contre Guingamp (1-3) mardi soir. Pour l’heure, c’est Laurent Huard, le directeur du centre de formation, qui assure l’intérim, mais la direction travaille sur l’arrivée d’un remplaçant, et de nombreuses pistes sont évoquées. Antoine Kombaouré, Philippe Montanier, Frédéric Antonetti, Thierry Laurey ou encore Olivier Dall'Oglio sont cités parmi les candidats à la succession de Laurent Batlles, et l’un de ces entraîneurs tiendrait la corde.

L’ASSE a du mal à se décider

D’après L’Équipe , Olivier Dall'Oglio apparaît pour l’heure comme l’option la plus probable, faute d’entente entre les différents dirigeants sur les autres dossiers. Le clan Romeyer verrait d’un bon œil l’arrivée d’un duo Antonetti-Nedder, mais selon But , Bernard Caïazzo n’aurait pas l’intention d’accueillir Frédéric Antonetti, avec qui les relations seraient compliquées. Thierry Laurey n’aurait de son côté pas les faveurs du camp Romeyer, tandis que l'entourage de Bernard Caïazzo envisagerait la nomination de Stéphane Moulin.

Dall'Oglio bien placé ?