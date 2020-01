Foot - Mercato

Mercato : Giroud proche d’un accord avec un gros club ?

Publié le 10 janvier 2020 à 8h05 par G.d.S.S.

Olivier Giroud se rapprocherait plus que jamais d’un départ de Chelsea, et le buteur français devrait prendre la direction de l’Inter Milan même s’il resterait quelques points à régler dans ce dossier.