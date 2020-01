Foot - Mercato

Mercato : Giroud à 1M€ de boucler son transfert !

Publié le 11 janvier 2020 à 10h47 par La rédaction

Déjà d’accord pour rejoindre l’Inter Milan, Olivier Giroud semble plus proche que jamais de rejoindre l’Italie. En effet, l’accord serait très proche avec Chelsea.