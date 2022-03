Foot - Mercato

Mercato : Gignac fait une annonce retentissante sur sa fin de carrière !

Publié le 1 mars 2022 à 12h55 par La rédaction mis à jour le 1 mars 2022 à 12h59

Alors qu’il a encore deux années de contrat avec les Tigres, André-Pierre Gignac annonce qu’il terminera sa carrière avec le club mexicain.