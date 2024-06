Mercato : Franck Haise prépare déjà un transfert au RC Lens !

La rédaction

Cet exercice 2023/2024 semble marquer la fin d'un cycle au RC Lens. Septièmes de Ligue 1 et donc non qualifiés pour la moindre compétition européenne la saison prochaine, les Sang et Or ont en plus de cela vu Franck Haise plier bagage et rejoindre l’OGC Nice. Mais le technicien de 53 ans n’en a pas fini avec le club nordiste, puisque les Aiglons souhaiteraient recruter Jonathan Gradit, défenseur central lensois.

Remplis d’espoir en début de saison, les supporters du RC Lens ont dû être bien déçus de la performance de leur équipe cette année. En Ligue des Champions, les Sang et Or ont pris la porte dès la phase de poule, et les résultats en championnat n’ont pas été à la hauteur des espérances. Cerise sur le gâteau, Franck Haise, qui a emmené le club de la Ligue 2 à l’Europe, a décidé de mettre fin à son aventure avec les pensionnaires de Bollaert. Désormais coach de l’OGC Nice, le natif de Mont-Saint-Aignan entend bien faire ses courses chez son ancienne écurie, puisque Jonathan Gradit se trouverait sur les tablettes niçoises.

L’OGC Nice voudrait Jonathan Gradit

D’après les informations de Foot Mercato , l’OGC Nice s’intéresserait aux profil de Jonathan Gradit. L’arrivée de Franck Haise a la tête de l’équipe sudiste est certainement la raison de cet intérêt, puisque c’est le désormais ancien coach du RC Lens qui avait fait permis au joueur de 31 ans de prendre une autre dimensions chez les Sang et Or .

Une potentielle grosse perte pour Lens

Un départ de Jonathan Gradit ne serait pas une bonne nouvelle pour le RC Lens. Arrivé en 2019 chez les pensionnaires de Bollaert, l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen est l’un des tauliers de l’écurie nordiste en défense centrale. Il a joué 26 matchs de Ligue 1 cette saison, mais a surtout disputé les 6 rencontres de Ligue des Champions qu’ont connu les Lensois.