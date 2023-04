Mercato : Fiasco au PSG, le terrible constat

Thibault Morlain

Ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc pouvait compter sur un milieu de terrain qui était parmi les meilleurs d’Europe. On y retrouvait notamment Marco Verratti, Blaise Matuidi et surtout Thiago Motta. Pierre angulaire du club de la capitale, l’Italien a fini par prendre sa retraite en 2018. Depuis, il n’a jamais été remplacé et c’est un véritable problème qui continue encore de faire parler.

Loin d’être le joueur le plus spectaculaire, Thiago Motta a toutefois été l’un des plus importants pour le PSG. Une belle histoire qui s’est terminée en 2018 avec la retraite de l’Italien. Suite à cela, le club de la capitale s’est mis en tête de trouver le successeur de Motta. Plusieurs joueurs ont été recrutés, mais jamais l’actuel entraîneur de Bologne a été oublié.

PSG : La punchline de Riolo sur un gros flop du mercato https://t.co/32hVsvRTMP pic.twitter.com/w6bY3j5o1l — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

« Des joueurs extraordinaires qui n’ont pas été remplacés »

Ayant eu Thiago Motta sous ses ordres au PSG, Laurent Blanc s’est confié sur ce problème du remplacement de l’ex-Parisien. Pour Prime Vidéo , le Cévenol a expliqué : « Thiago Motta, Verratti, Blaise (Matuidi), mais pas que… Javier Pastore, Adrien Rabiot. Magnifique. A Paris, on avait des joueurs extraordinaires qui a mon avis n’ont pas été remplacés ».

« Il savait avant beaucoup d’autres joueurs comment allait se passer le match »