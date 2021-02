Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Vente, Kita… Première inquiétude pour le gros projet de Landreau ?

Publié le 16 février 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que Mickaël Landreau travaillerait depuis plusieurs semaines sur un projet de rachat du FC Nantes, ce dossier pourrait être mis à mal par les premières fuites dans les médias.

Alors que Waldemar Kita est actuellement à la tête du FC Nantes, les supporters espèrent le voir partir rapidement du club, tout comme les représentants politiques de la ville comme vous l’a récemment indiqué le10sport.com. D’après France Football, Mickaël Landreau pourrait venir à la rescousse du FCN, puisque l'ancien portier des Canaris serait associé à un projet de reprise composé d’investisseurs. « Aujourd’hui, s’il y a des projets de reprise, qu’on me sollicite ou que je puisse avoir un impact par rapport à ce que j’ai pu faire, ce que je représente, ce que je suis dans ma vie d’homme, c’est inévitable que je puisse être évoqué. Maintenant, entre pouvoir, vouloir et réussir, il y a tout un monde », a expliqué le principal intéressé ce lundi soir dans le Late Football Club .

Méfiance pour le projet de Landreau