Mercato - FC Nantes : Signature à Paris, il balance tout !

Ce vendredi, en ouverture de la 9ème journée de Ligue 1, le FC Nantes se déplaçait sur la pelouse du Paris FC. Une rencontre qui a dû être particulière pour Lohann Doucet. Formé chez les Canaris, le milieu de terrain a ensuite pris la direction de la capitale française en 2023. D'abord prêté puis transféré au PFC, Doucet s'est confié sur ce départ.

A 23 ans, Lohann Doucet est aujourd'hui un joueur du Paris FC. Mais pour lui, tout a commencé avec le maillot du FC Nantes chez les professionnels. Formé et révélé chez les Canaris, le milieu de terrain avait choisi d'aller chercher du temps de jeu en prêt au PFC en 2023. Alors que cela s'est finalement transformé en transfert, Doucet n'a aujourd'hui aucun regret.

« Je voulais m’aguerrir, prendre de l’expérience » Pour Ouest France, Lohann Doucet est revenu sur les raisons initiales de son départ du FC Nantes. Le désormais joueur du Paris FC a alors expliqué : « Quand je pars, c’est en prêt et, dans ma tête, c’est pour un an. Je voulais m’aguerrir, prendre de l’expérience et connaître le monde pro en ayant plus de responsabilités dans une équipe. Franchement, je n’ai aucun regret ».