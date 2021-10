Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Rachat, Kita… L’énorme sortie de Landreau sur son grand projet !

Publié le 22 octobre 2021 à 20h10 par B.C.

Alors qu’un rachat du FC Nantes est toujours évoqué, via le projet "Collectif nantais", Mickaël Landreau assure que la présence de deux investisseurs solides dans ce dossier pourrait faire avancer les choses.

Cette saison, le FC Nantes a retrouvé des couleurs sur le plan sportif et ne semble pas menacé par une relégation en Ligue 2 avec sa neuvième place au classement. Pour autant, c’est en interne que cela pourrait bouger, puisqu’un projet nommé " Collectif nantais " a été lancé en juin dernier avec l’objectif de racheter le FC Nantes, qui appartient à la famille Kita. Mickaël Landreau est l’un des piliers de ce projet, dans lequel sont également impliqués des sponsors du club et d’anciens joueurs. Invité de France 3 , Landreau s’est prononcé sur le sujet et assure que le dossier avance dans le bon sens.

« On a deux dossiers solides qui pourraient venir avec nous pour racheter le FC Nantes »