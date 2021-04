Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita, Landreau... Nouveau coup de tonnerre pour la vente du club !

Publié le 18 avril 2021 à 13h10 par A.M.

Impliqué dans un projet de rachat du FC Nantes, Mickaël Landreau serait finalement tenté par l'idée de reprendre un banc et serait notamment suivi par Angers pour remplacer Stéphane Moulin la saison prochaine.

En début d'année, France Football révélait que Mickaël Landreau était à la tête d'un projet pour racheter le FC Nantes qui appartient à la famille Kita. Une rumeur qu'il a rapidement évoquée : « Aujourd’hui, s’il y a des projets de reprise, qu’on me sollicite ou que je puisse avoir un impact par rapport à ce que j’ai pu faire, ce que je représente, ce que je suis dans ma vie d’homme, c’est inévitable que je puisse être évoqué. Maintenant, entre pouvoir, vouloir et réussir, il y a tout un monde. Le plus important à mes yeux, c’est qu’Antoine (Kombouaré) puisse travailler sereinement ». L'ancien portier des Canaris ne confirmait donc pas l'information mais ne la démentait pas non plus.

Le projet de Landreau au point mort ?