Mercato - FC Nantes : Les confidences de Kombouaré sur la succession de Domenech !

Publié le 23 février 2021 à 12h10 par T.M.

Pour remplacer Raymond Domenech, le FC Nantes a donc fait confiance à Antoine Kombouaré. Ce mardi, l’entraîneur nantais s’est confié sur son choix d’accepter ce défi.

Les entraîneurs se succèdent depuis le début de la saison au FC Nantes. Actuellement, Antoine Kombouaré est la 4ème technicien à s’asseoir sur le banc des Canaris lors de cet exercice. Il y a quelques jours, il remplaçait ainsi Raymond Domenech, qui ne sera resté qu’un mois et demi à la tête du FC Nantes, payant son manque de résultat sur les bords de la Loire. Désormais, c’est donc Kombouaré qui est aux commandes chez les Canaris, lui l’ancien joueur nantais.

« Ça s’est fait en 24 heures »