Mercato - FC Nantes : La grosse déclaration de Riolo sur l’arrivée de Kombouaré !

Publié le 3 mars 2022 à 10h25 par La rédaction

Entraîneur du FC Nantes depuis à présent un an, Antoine Kombouaré est le grand artisan des résultats du club en Ligue 1 (7ème) et de sa qualification en finale de la Coupe de France selon Daniel Riolo.