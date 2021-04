Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita reçoit un énorme message pour la vente du club !

Publié le 22 avril 2021 à 23h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Waldemar Kita s'attache au FC Nantes. Luc Dayan, spécialiste dans les rachats de clubs, assure que les Canaris sont toujours attractifs.

En froid avec les supporters du FC Nantes qui réclament son départ, Waldemar Kita n'entend toutefois pas vendre les Canaris malgré plusieurs rumeurs de projet de reprise, notamment de la part de Mickaël Landreau. « Quelques personnes ont jugé bon de porter à l'attention des médias des projets de reprise du club peu sérieux. Il m'importait de vous rassurer et de vous confirmer qu'il n'y a aujourd'hui aucun projet de reprise du club et que je ne compte pas quitter mon poste », confiait le président des Canaris ces derniers jours. Et pourtant, Luc Dayan, qui connaît particulièrement bien les rachats de clubs, assure que le FC Nantes est attractif pour un investisseur.

«Bien sûr que Nantes est un club attractif»