Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Fabio lâche un indice sur son avenir !

Publié le 4 février 2022 à 12h12 par La rédaction mis à jour le 4 février 2022 à 12h15

A quelques mois de la fin de son bail avec le FC Nantes, Fabio a assuré qu’il y avait des discussions avec le club pour prolonger son aventure.