Mercato - FC Nantes : Domenech est définitivement fixé pour cet ancien de l’OM !

Publié le 15 janvier 2021 à 19h00 par La rédaction

À l’essai depuis une dizaine de jours, Gianneli Imbula avait une opportunité de rejoindre le FC Nantes cet hiver. Sans club, l’ancien de l’OM ne s’engagera finalement pas avec les Canaris. Les négociations n’auraient pas abouti entre les deux parties.

L’histoire aura été très courte entre Gianneli Imbula et le FC Nantes. À l’essai chez les Canaris, l’ancien de l’OM attendait le dénouement des négociations. « C'est une possibilité, on va voir où il en est. On ne s'engage sur rien, il est là et disponible. C’est un joueur qui a eu un vécu de haut niveau, mais je ne sais pas où il en est. Je demande à voir. Il vient à l'essai, on va voir ce qu’il est capable de faire, ça reste une option. S'il est ce qu'il était, c'est faisable. Sinon les autres (joueurs) seront très bien » avait indiqué Raymond Domenech à son sujet , le 31 décembre dernier. Après avoir tourné le dos à l’En Avant Guingamp, son club formateur, qui avait jugé l’attitude du joueur irrespectueuse après avoir appris son essai à Nantes, Imbula espérait rebondir du côté du 17e de Ligue 1, mais cela ne se passe pas comme prévu.

Des négociations rompues