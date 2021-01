Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Coup de tonnerre dans ce dossier brûlant de Domenech !

Publié le 9 janvier 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que Giannelli Imbula est à l’essai chez les Canaris depuis plusieurs jours, le FC Nantes aurait déjà pris une grande décision concernant l’ancien milieu de l’OM.

17e de Ligue 1, le FC Nantes cherche à se renforcer à chaque ligne pour tenter de se relancer en Championnat. En début d’année, Raymond Domenech a décidé de mettre à l’essai Giannelli Imbula, libre de tout contrat, et le nouvel entraîneur nantais semblait sous le charme du milieu de 28 ans cette semaine, dans des propos accordés à La chaîne L’Equipe : « Giannelli Imbula a un vrai potentiel, il a des choses à montrer. Maintenant, on doit en discuter dans les jours qui viennent pour voir quelle option prendre . » De son côté, l’ancien joueur de l’OM souhaite mettre toutes les chances de son côté pour convaincre le FC Nantes de miser sur lui : « Je fais mon maximum sur le terrain pour montrer que je peux encore jouer au plus haut niveau. Maintenant, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochains jours avec le coach et la direction. Moi je ne me ferme aucune porte et je reste à l’écoute. Moi, ce que je souhaite c’est trouver un projet qui me correspondra le mieux et avec des gens qui sauront me faire confiance. Et tant mieux si c’est à Nantes », a-t-il expliqué à Foot Mercato .

Nantes ne devrait pas conserver Giannelli Imbula