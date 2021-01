Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Une première recrue pour Domenech ? La réponse !

Publié le 9 janvier 2021 à 15h00 par La rédaction

À l'essai sous les ordres de Raymond Domenech du côté du FC Nantes, Giannelli Imbula pourrait venir renforcer le club au milieu de terrain. Pour le moment rien n'est fait mais les différentes parties vont se réunir d'ici peu.

À 28 ans, Giannelli Imbula est en passe de revenir en France après des passages à Guingamp, Marseille et Toulouse. En difficultés lors des dernières saisons passées du côté du Rayo Vallecano, Lecce et Sotchi (seulement 29 matchs joués depuis son départ de Toulouse en 2018), le milieu de terrain était attendu pour un retour à Guingamp avant d'être finalement approché par Raymond Domenech. À l'essai avec le FC Nantes, Imbula montre de belles prestations selon l'entraîneur des Canaris , qui déclarait récemment auprès de L'Équipe que « Giannelli Imbula a un vrai potentiel, il a des choses à montrer. Maintenant, on doit en discuter dans les jours qui viennent pour voir quelle option prendre. »

«Je fais mon maximum pour montrer que je peux encore jouer au plus haut niveau»