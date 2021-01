Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Déjà une polémique pour Raymond Domenech ?

Publié le 9 janvier 2021 à 3h00 par La rédaction

Récemment nommé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a fait un point sur le mercato hivernal vendredi. Et l’ancien sélectionneur des Bleus s’est laissé aller à une sortie médiatique plutôt surprenante sur le décès de Diego Maradona.

À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, après plus de dix ans d’inactivité et le fiasco de l’équipe de France à Knysna en 2010, Raymond Domenech est déjà plongé sur le mercato hivernal. L’ancien sélectionneur des Bleus, qui semblait proche d’obtenir le prêt de Jean Lucas en provenance de l’OL, a finalement été dépassé par Brest pour le milieu de terrain brésilien. Et interrogé en conférence de presse vendredi à ce sujet, Domenech a lâché une réponse que l’on pourrait qualifier de relativement directe et maladroite en évoquant ironiquement le décès de Diego Maradona.

« J’aurais aimé Maradona, mais il est mort »