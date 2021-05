Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau coup à la Frenkie de Jong pour Laporta ?

Publié le 23 mai 2021 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 23 mai 2021 à 23h46

Alors que le FC Barcelone cherche du renfort et pourrait effectuer un grand ménage cet été, Joan Laporta serait intéressé par un jeune joueur de l’Ajax Amsterdam.

Le FC Barcelone et Joan Laporta ne le cachent pas, ils sont prêts à faire le ménage dans l’effectif catalan cet été. Le feuilleton Lionel Messi prend une place énorme dans l’actualité de Barcelone et aura un impact sur les décisions futures du club. Joan Laporta lui, a pour mission de remettre le FC Barcelone au sommet de l’Europe. Pour cela, le président barcelonais serait aussi intéressé pour réaliser des bons coups sur le mercato estival, et notamment un du côté d’Amsterdam.

Lisandro Martinez ciblé par Barcelone