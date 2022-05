Foot - Mercato

Mercato : Giuly vers un retour inattendu au FC Barcelone ?

Publié le 3 mai 2022 à 12h25 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2022 à 12h49

Joueur du FC Barcelone entre 2004 et 2007, Ludovic Giuly est proche de faire son grand retour au sein du club catalan.