Foot - Mercato - Everton

Mercato : James sur le départ ? La réponse d'Ancelotti !

Publié le 21 février 2021 à 10h20 par La rédaction

Alors que certaines rumeurs évoquent un potentiel départ d'Everton pour James Rodriguez, Carlo Ancelotti a affirmé le contraire en conférence de presse.