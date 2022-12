Mercato : Endrick au Real Madrid, le PSG sait comment l’oublier

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, l’Europe entière s’arrachait les services d’Endrick. A 16 ans, la pépite de Palmeiras avait les plus grands clubs à ses pieds. Le PSG avait notamment fait une offre, mais voilà que c’est le Real Madrid qui a raflé la mise. Ça a été officialisé, Endrick rejoindra les Merengue à partir de l’été 2024. Un coup dur pour le PSG, qui saura déjà passer à autre chose…

Du côté du PSG, Luis Campos prépare déjà l’avenir. Et pour cela, le Portugais regardait notamment du côté du Brésil. Ainsi, à l’instar des plus grands clubs européens, il faisait notamment les yeux doux à Endrick. A 16 ans, l’attaquant de Palmeiras est la nouvelle coqueluche du football brésilien. Un crack qui a mis en alerte les cadors du Vieux Continent. Il avait ainsi été révélé que le PSG avait fait une offre pour Endrick, mais à côté de cela, il y avait la concurrence du FC Barcelone et surtout du Real Madrid. Et cela a été annoncé, la Casa Blanca a raflé la mise.

Le PSG rate Endrick !

Le Real Madrid l’a officialisé, un accord a été trouvé avec Palmeiras pour le transfert d’Endrick. A l’été 2024, une fois majeur, le Brésilien prendra ainsi la direction de la capitale espagnole. « Je remercie Palmeiras. Le plus grand champion du Brésil. Champion d'Amérique et du monde, et à jamais le club de mon cœur, pour m'avoir offert tout ce dont j'avais besoin pour devenir ce que je suis aujourd'hui, pour m'avoir aidé à réaliser mes rêves et pour avoir respecté mon souhait et celui de ma famille », expliquait alors Endrick suite à l’annonce de son transfert.

Estevao pour se consoler ?