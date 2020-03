Foot - Mercato

Mercato : Emre Can a recalé un grand club cet hiver !

Publié le 9 mars 2020 à 11h08 par G.d.S.S. mis à jour le 9 mars 2020 à 11h10

Finalement transféré de la Juventus Turin vers le Borussia Dortmund cet hiver, Emre Can a confié qu’il avait refusé une offre de la part de Manchester United.