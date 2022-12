Mercato : Malaise en privé, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Avant de rompre son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a totalement détruit le club avec une sortie médiatique fracassante. De quoi grandement agacer son agent de toujours Jorge Mendes. Cela n'aurait fait qu'accentuer les tensions entre les deux hommes. Désormais, l'attaquant de 37 ans et son conseiller seraient au bord de la rupture.

Alors qu’il était en pleine Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a vu Manchester United officialiser la rupture de son contrat. Une décision qui résulte de la sortie médiatique du Portugais au micro de Talk TV . Vivant un véritable calvaire sous Erik ten Hag, le quintuple Ballon d’Or s’est lâché avant de s’envoler pour le Qatar. Cristiano Ronaldo a sorti la sulfateuse et a dézingué tout le monde chez Red Devils . Mais ce clash n’aurait pas été spécialement bien reçu par Jorge Mendes.

Jorge Mendes n’a pas aimé le clash entre Cristiano Ronaldo et Manchester United

Comme le rapporte Relevo , le super agent n’aurait pas apprécié le ton employé par l’attaquant de 37 ans pour parler de Manchester United, alors qu’il entretient des liens étroits et de confiance depuis plusieurs années avec les Red Devils . Cela aurait accentué les tensions naissantes au sein du clan de Cristiano Ronaldo. Désormais, Jorge Mendes et le Portugais seraient au bord de la rupture.

L’usure entre Jorge Mendes et Cristiano Ronaldo dure depuis longtemps