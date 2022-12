Mercato - PSG : Avant la reprise, Christophe Galtier se lâche sur ses débuts dans le projet QSI

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du PSG durant l’intersaison, Christophe Galtier a réussi ses débuts sur le banc parisien. L’entraîneur français est désormais attendu pour la seconde partie de saison, avec notamment les premiers matchs éliminatoires en Ligue des champions. Dans un entretien accordé aux médias du club, Christophe Galtier dresse le bilan de ses premiers mois dans la capitale.

C’est l’heure de la reprise pour les clubs ! Depuis plusieurs jours, les internationaux retrouvent le chemin de leur équipe après la fin de la Coupe du monde. En France, la Ligue 1 reprend ses droits dès le mercredi 28 octobre, avec au programme notamment la réception de Strasbourg par le PSG. Christophe Galtier a eu le temps de préparer les prochaines échéances parisiennes en dressant le bilan de ses premiers mois à la tête du club. Dans un entretien accordé aux médias du PSG, le technicien français se livre ainsi sur ses débuts.

« L'exposition ici à Paris est tout autre »

« On est revenu sur les premiers mois évidemment, avec l'utilisation de l'effectif, avec les changements d'organisation, les changements d'animation, en essayant toujours d'améliorer. On ne peut pas atteindre la perfection, mais nous avons voulu nous projeter sur ce qui allait se présenter à nous lors de cette deuxième partie de saison. Ce bilan a été fait avec beaucoup d'humilité. On a réalisé une très bonne première partie, au niveau du championnat, notamment, le parcours est bon. On s'est amélioré match après match, l'équipe marque beaucoup de buts, mais il faut corriger des petits défauts. Dans l'ensemble je suis satisfait de l'évolution de l'équipe, l'évolution de l'effectif et l'évolution de notre jeu. Ensuite, il y a eu la Champions League, où toute la phase de poules a été jouée en peu de temps. Cette compétition n'était pas une découverte pour moi, mais l'exposition ici à Paris est tout autre. Nous sommes invaincus, nous avons joué des matches intéressants, nous avons progressé , souligne Christophe Galtier. Dans l'ensemble, au niveau du jeu, des buts et des points, c'est une bonne première partie de saison. »

« Je n'ai qu'un objectif, c'est d'être heureux. Je le suis depuis six mois »