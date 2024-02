Mercato : Deux stars de Deschamps au PSG, l’occasion est parfaite

Axel Cornic

Après l’été dernier, le Paris Saint-Germain semble se préparer à un nouveau mercato agité, surtout avec le possible départ de Kylian Mbappé qui obligerait les dirigeants à frapper au moins un très gros coup. Luis Campos semble déjà avoir plusieurs pistes et elles mèneraient notamment vers la Serie A et plus précisément l’AC Milan.

Alors qu’en Espagne on se demande déjà quand le Real Madrid annoncera l’arrivée de Kylian Mbappé, en France on souhaite plutôt savoir qui pourrait le remplacer au PSG à partir de la saison prochaine. Plusieurs pistes sont évoquées et nous vous avons notamment parlé sur le10sport.com de Bernardo Silva, dont le contrat avec Manchester City se termine en juin 2026.

Mbappé - PSG : La vérité cachée derrière le silence du Real Madrid https://t.co/snpcEA39Z6 pic.twitter.com/aioX35ngbe — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Leão, Maignan et Theo Hernandez ?

La presse italienne parle plutôt de Rafael Leão, qui a l’avantage d’être plus jeune que son compatriote. Et il ne serait pas le seul joueur de l’AC Milan dans le viseur du PSG, puisque La Gazzetta dello Sport assure que Luis Campos souhaiterait boucler trois coups titanesques avec également Mike Maignan et Theo Hernandez.

Le PSG doit sauter sur l’occasion