Mercato : Deux départs déjà annoncés au PSG pour cet été ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la saison n’est pas encore terminé pour le PSG, toujours en course en Ligue des Champions et qui a une finale de Coupe de France a joué, on parle déjà du mercato. A quoi faut-il s’attendre pour cet été avec le club de la capitale ? Ça risque de bouger dans l’effectif de Luis Enrique, notamment dans le sens des départs.

La saison prochaine, le PSG devrait avoir un visage différent. Bien évidemment, cet été, on s’attend à des arrivées au sein de l’effectif de Luis Enrique. Des recrues qui devraient alors compenser des départs. Durant l’intersaison, certains joueurs ne devraient en effet pas être conservés par le PSG.

C’est bientôt fini pour Lucas Hernandez…

Des tendances commencent d’ailleurs déjà à se dégager chez les possibles partants du PSG. Ainsi, selon les informations de L’Equipe, l’aventure parisienne pourrait notamment se terminer pour Lucas Hernandez. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, les deux parties pourraient décider de ne pas continuer ensemble et voilà que l’Arabie Saoudite serait attentive à ce dossier Lucas Hernandez.

… et Kang-in Lee au PSG ?

Dans le même temps, l’avenir de Kang-in Lee pourrait également s’écrire loin du PSG à en croire le quotidien sportif. Loin d’être un premier choix pour Luis Enrique, le Sud-Coréen pourrait donc aller voir ailleurs cet été. Un départ qui ne se fera toutefois pas à n’importe quelle condition puisque le PSG voudrait s’y retrouver financièrement après avoir acheté Lee pour 22M€.