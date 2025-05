Mercato - OM : Le deal à 5M€ confirmé avec Mourinho ?

La rédaction

À la recherche de renforts défensifs, l’OM relance la piste menant à Alexander Djiku. Le défenseur ghanéen de Fenerbahçe, ancien de Ligue 1, aurait discuté avec les dirigeants marseillais. Un transfert estimé à 5 M€ pourrait voir le jour, même si José Mourinho, coach du club turc, ne compte pas se laisser faire.

Toujours en quête de renforts défensifs, l’OM multiplie les pistes en vue du mercato d’été. Les dirigeants marseillais s’étaient déjà intéressés à un profil bien connu en Ligue 1 dernièrement : Alexander Djiku, ancien joueur du SM Caen et du RC Strasbourg. Une piste toujours d'actualité à l’approche de l’été 2025.

Ça se confirme pour l’OM

Et cette rumeur menant à Alexander Djiku a été confirmée par But Football Club. Il a ainsi été expliqué que Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient eu de véritables discussions avec le défenseur ghanéen, qui intéresserait le board marseillais pour sa polyvalence et son prix raisonnable.

Une piste à 5 M€

Mais José Mourinho, entraîneur de Fenerbahçe — le club actuel d’Alexander Djiku — ne compte pas laisser partir son défenseur aussi facilement. Le tacticien portugais espère en tirer un bon prix et pourrait fixer son montant autour de 5 M€. Une somme abordable pour l’OM, qui explore aussi d'autres pistes pour épauler Leonardo Balerdi.