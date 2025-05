L'OM déclare la guerre au PSG !

La rédaction

Alors que le PSG survole la Ligue 1, Jean-Pierre Papin rappelle que l’OM reste son seul véritable rival historique. Alors qu'on connait la rivalité entre les deux clubs, l’ancien buteur marseillais a souligné l’importance de ce duel. Mais avant de rêver plus grand, les Olympiens doivent impérativement battre Lille ce week-end pour viser la Ligue des champions.

Sacré champion de France depuis un moment et toujours en course pour la Ligue des champions, le PSG réalise une grande saison. La tête des Parisiens est désormais tournée vers le match retour européen contre Arsenal. Seul club de stature européenne en France, le PSG n’a pas réellement de concurrent dans l’Hexagone. Ce n’est toutefois pas l’avis de Jean-Pierre Papin, au micro de RMC.

«On est les seuls rivaux possibles»

«L’amour est présent. On le voit à l’extérieur. J’ai fait pas mal de matchs cette année. Quand le bus arrive, tu as l’impression qu’il n’y a que des supporters de l’OM. De chaque côté du trottoir, tu as les écharpes bleues et blanches, tu as l’impression que tu vas jouer à la maison. Parce qu’on est le seul rival historique du PSG à pouvoir encore le déranger. C’est pour ça qu’on est encore si présent aujourd’hui. Les gens ont besoin de cette rivalité. S’il n’y avait pas de rivalité, ça ne serait pas marrant. On est les seuls rivaux possibles du PSG», a déclaré l’ancien buteur de l’OM, invité dans l’émission exceptionnelle L’OM s’enflamme.

L’OM doit décrocher la LDC

Avant de penser à titiller le PSG, l’OM de Roberto De Zerbi devra se concentrer sur son match de dimanche face à Lille. Une rencontre capitale dans la course à la Ligue des champions, surtout après la victoire de Nice contre Reims. En cas de succès, les Olympiens prendraient une belle avance sur leurs concurrents directs et compteraient trois longueurs d’avance sur leur premier poursuivant. De quoi quasiment valider une place en Ligue des champions à quelques journées de la fin du championnat.