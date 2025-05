Drogba - OM : Le grand retour !

La rédaction

Didier Drogba a retrouvé le Vélodrome ce vendredi lors du Match des Légendes, organisé pour les 125 ans de l’OM. Une soirée forte en émotions pour l’ancien buteur ivoirien, qui a rappelé à quel point le club marseillais reste gravé dans son cœur. Retour sur cette belle déclaration d’amour et le passage éclair mais mythique de Drogba à l’OM.

Les légendes de l’OM ont brillé, ce vendredi soir, sur la pelouse du Vélodrome. Le Match des Légendes, une rencontre de gala regroupant de nombreux anciens joueurs de l’OM, a eu lieu à Marseille pour célébrer les 125 ans du club. On a notamment pu voir Didier Drogba fouler à nouveau la pelouse du Stade Vélodrome, toujours un grand moment pour l’ancien buteur star de l’OM, comme il l’explique dans des propos rapportés par L’Équipe.

«J'en ai encore la chair de poule»

«C’est le plus grand souvenir ! Ce stade, un soir de mai 2004, la demi-finale de Coupe de l’UEFA (2-0), cette fusion entre les supporters, les joueurs, l’importance du rendez-vous… Sur ces deux inspirations, je me suis laissé porter par les supporters, j’en ai encore la chair de poule quand je vous en parle. J’ai tout donné ici. Ils me l’ont rendu de la plus belle des manières. Je suis supporter de l’OM depuis que j’ai 10 ou 11 ans, je n’aime pas les autres clubs de ma carrière avec la même intensité. Marseille d’abord et les autres ensuite ! C’est toujours un rêve de revenir», raconte l’ancien attaquant de l’OM.

Une légende de l’OM

Didier Drogba n’aura joué qu’une saison à l’OM dans sa carrière, mais il aura marqué les esprits. L’attaquant ivoirien a porté les couleurs olympiennes quelques mois et a régalé les supporters durant cette saison en inscrivant 32 buts et délivrant 7 passes décisives. L’ancien buteur de Chelsea a connu un parcours légendaire en Coupe de l’UEFA, avec une finale perdue contre Valence… mais c’est bien son magnifique but contre Newcastle qui reste dans les mémoires. Acheté pour 6 M€ à Guingamp puis revendu 38 M€ l’année suivante à Chelsea, Didier Drogba demeure l’un des plus beaux coups de l’OM.