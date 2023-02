Mercato : Désillusion au PSG, « je suis désolé »

Thibault Morlain

Pour quelques minutes finalement, le PSG n'a pas pu enregistrer le prêt d'Hakim Ziyech. Barré à Chelsea, le Marocain espérait vraiment pouvoir se relancer au sein du groupe de Christophe Galtier. Cela n'a finalement pas été le cas. Une grosse désillusion à la fois pour le PSG et pour Ziyech qui n'a pas manqué de faire réagir un autre gros club européen.

A la recherche d'un élément offensif, le PSG avait jeté son dévolu sur Hakim Ziyech dans les dernières heures du mercato. Le prêt du Marocain semblait bien engagé, mais Chelsea a tardé a envoyé les bons documents et l'opération a finalement capoté. Ziyech a donc réintégré les Blues et en conférence de presse, Tiago Pinto, directeur sportif de l'AS Rome, a fait part de sa désolation.

« Une situation difficile pour lui »

« Je suis également désolé pour ce qui lui est arrivé à la dernière minute du marché des transferts, car c’était une situation difficile pour lui », a expliqué Tiago Pinto à propos de l'opération avortée de Ziyech au PSG.

« On avait parlé à ses agents »