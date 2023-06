Mercato : Des stars disent oui au PSG, une terrible nouvelle tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival du PSG a débuté sur les chapeaux de roues. Le club parisien aurait quasiment bouclé l'arrivée de quatre joueurs : Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-In Lee. D'autres auraient donné leur accord à la direction française, mais le recrutement serait à l'arrêt en raison d'un autre dossier brûlant, celui de l'entraîneur.

Les chantiers sont nombreux au PSG. En ce début de mercato, le club parisien ne sait plus où donner de la tête. Entre le dossier lié à la succession de Christophe Galtier et le recrutement, Luis Campos ne chôme pas. Le Portugais se sait sous pression et tente de redorer son image auprès du Qatar. Selon plusieurs sources, le mercato avait idéalement débuté pour le PSG. Quatre dossiers seraient à un stade avancé, voire bouclé. En fin de contrat, Milan Skriniar et Marco Asensio devraient être les premières recrues estivales de la formation. Ils devraient être rejoints par Manuel Ugarte et Kang-in Lee, la jeune pépite de Majorque.

Le PSG aurait obtenu l'accord de plusieurs joueurs

Selon Foot Mercato , d'autres dossiers seraient sur le point d'être bouclés par le PSG. Ces derniers jours, plusieurs joueurs auraient donné leur accord à Luis Campos. Le média ne précise pas les noms, mais la presse allemande évoque une possible arrivée de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Mais pour l'heure, le PSG n'a officialisé aucune arrivée, malgré ces avancées. Et l'explication est toute trouvée.

Le dossier de l'entraîneur perturbe le mercato