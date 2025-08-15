Mercato : De Zerbi annonce «un soldat» à l'OM !

En janvier dernier, l'OM était parvenu à trouver un accord avec le Milan AC pour le prêt avec option d'achat d'Ismaël Bennacer. Venu renforcer le milieu de terrain du club phocéen, l'Algérien a fait bonne impression auprès de Roberto De Zerbi. Agréablement surpris par Bennacer, l'entraîneur de l'OM s'est confié.
Comme le10sport.com vous l'a révélé, l'OM cherche à faire revenir Ismaël Bennacer après l'avoir accueilli en prêt pour la seconde partie de la saison dernière. Un accord avec le Milan AC sera-t-il trouvé ? Si tel était le cas, cela devrait ravir Roberto De Zerbi, fan visiblement de Bennacer et de son profil.
« Un joueur avec du coeur, un soldat »
C'est lors du dernier mercato hivernal qu'Ismaël Bennacer avait rejoint l'OM. Revenant sur cette arrivée pour le documentaire Sans jamais rien lâcher, Roberto De Zerbi a confié à propos de l'Algérien : « Un joueur avec du coeur, un soldat, qui voulait absolument venir à Marseille. Et c’était aussi une découverte d’un point de vue humain ».
« Quand Isma est arrivé, il voulait tout faire bien »
De son côté, Medhi Benatia a lui expliqué concernant l'arrivée d'Ismaël Bennacer à l'OM : « Quand Isma est arrivé, il voulait tout faire bien. Malheureusement, il rentrait de blessure. Je lui ai dit : « Isma, il y aura des hauts et des bas, mais tu restes un top joueur. On a besoin de toi, il faut que tu joues ton football, il ne faut trop donner tout de suite » ».