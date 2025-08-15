Mercato : De Zerbi annonce «un soldat» à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, l'OM était parvenu à trouver un accord avec le Milan AC pour le prêt avec option d'achat d'Ismaël Bennacer. Venu renforcer le milieu de terrain du club phocéen, l'Algérien a fait bonne impression auprès de Roberto De Zerbi. Agréablement surpris par Bennacer, l'entraîneur de l'OM s'est confié.

Comme le10sport.com vous l'a révélé, l'OM cherche à faire revenir Ismaël Bennacer après l'avoir accueilli en prêt pour la seconde partie de la saison dernière. Un accord avec le Milan AC sera-t-il trouvé ? Si tel était le cas, cela devrait ravir Roberto De Zerbi, fan visiblement de Bennacer et de son profil.

« Un joueur avec du coeur, un soldat » C'est lors du dernier mercato hivernal qu'Ismaël Bennacer avait rejoint l'OM. Revenant sur cette arrivée pour le documentaire Sans jamais rien lâcher, Roberto De Zerbi a confié à propos de l'Algérien : « Un joueur avec du coeur, un soldat, qui voulait absolument venir à Marseille. Et c’était aussi une découverte d’un point de vue humain ».