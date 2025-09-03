Mercato de folie à l’OM, l'annonce historique de Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif cet été, l’OM a bouclé son mercato en recrutant pas moins de 4 joueurs lors de la dernière journée du marché. Benjamin Pavard est la recrue phare de ces dernières heures, et Daniel Riolo estime que l’OM possède un effectif plus fort et plus complet que jamais.

Comme à son habitude, l'OM a dynamité le mercato puisque Pablo Longoria a même battu son record avec le recrutement de 12 nouveaux joueurs, dont 4 pour la seule journée de lundi. Emerson Palmieri, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Matt O'Riley. Un mercato historique qui enchante Daniel Riolo. Ce dernier assure que l'OM n'a jamais disposé d'un effectif aussi fort ces dernières années.

Riolo valide le mercato de l'OM « Globalement, ça ne peut qu’être bien pour l’OM vu qu’il n’y a que des bons joueurs. Si ça ne marche pas, ce sera pour un tas d’autres raisons… Mais sur le papier, il y a des années qu’on n’a pas vu un effectif aussi fort à Marseille. C’est clair, net », assure le journaliste de RMC au micro de l’After Foot avant de poursuivre.