Mercato de folie à l’OM, l'annonce historique de Daniel Riolo !

Hyper actif cet été, l’OM a bouclé son mercato en recrutant pas moins de 4 joueurs lors de la dernière journée du marché. Benjamin Pavard est la recrue phare de ces dernières heures, et Daniel Riolo estime que l’OM possède un effectif plus fort et plus complet que jamais.
Comme à son habitude, l'OM a dynamité le mercato puisque Pablo Longoria a même battu son record avec le recrutement de 12 nouveaux joueurs, dont 4 pour la seule journée de lundi. Emerson Palmieri, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Matt O'Riley. Un mercato historique qui enchante Daniel Riolo. Ce dernier assure que l'OM n'a jamais disposé d'un effectif aussi fort ces dernières années.
Riolo valide le mercato de l'OM
« Globalement, ça ne peut qu’être bien pour l’OM vu qu’il n’y a que des bons joueurs. Si ça ne marche pas, ce sera pour un tas d’autres raisons… Mais sur le papier, il y a des années qu’on n’a pas vu un effectif aussi fort à Marseille. C’est clair, net », assure le journaliste de RMC au micro de l’After Foot avant de poursuivre.
«Il y a des années qu’on n’a pas vu un effectif aussi fort à Marseille»
« Mais pourquoi si tard ? Au moment où tu as deux défaites, un climat de crise avec (Roberto) De Zerbi qui n’a pas l’air de trop comprendre… Alors pourquoi ? La réponse, c’est que ça coûte moins cher de faire ces coups-là en toute fin de mercato. Ça devient un classique », ajoute Daniel Riolo.