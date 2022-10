Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo se fait encore recaler sur le marché

Publié le 27 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Ayant poussé pour son transfert tout l’été et souhaitant aller voir ailleurs dès le mercato hivernal, Cristiano Ronaldo verrait deux potentielles portes de sortie se fermer à lui. À savoir le Napoli et Newcastle.

Cristiano Ronaldo a poussé pendant un bon moment pendant le dernier mercato estival afin d’avoir la possibilité d’aller voir ailleurs. Manchester United n’a pas validé son ticket pour l’édition 2022/2023 de la Ligue des champions. Grand nom de cette compétition, Ronaldo a souhaité être transféré dans un club y participant, en vain, alors que le PSG, Chelsea et le Bayern Munich auraient successivement recalé le Portugais.

Le Napoli n’attend pas Cristiano Ronaldo

En toute fin de mercato, il a notamment été question d’une arrivée de Cristiano Ronaldo au Napoli dans le cadre d’un éventuel échange avec Victor Osimhen sans que cela débouche sur un transfert. Pour Caught Offside , Fabrizio Romano est revenu sur cet épisode et a mis un terme au feuilleton Ronaldo à Naples. « J'ai vu des rapports selon lesquels Naples est maintenant la destination la plus probable pour lui, mais ce n'est pas ma compréhension actuelle de la situation. Naples a Osimhen, Simeone et Raspadori comme attaquants, donc je ne les vois pas se joindre à la course pour lui en janvier - du moins, rien n'est en cours à ce jour ».

Mercato : Annoncé au PSG, Ronaldo reçoit deux terribles nouvelles https://t.co/R3vpH94iCa pic.twitter.com/3GbHXo0loc — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

Newcastle mise sur de jeunes joueurs