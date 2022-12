Mercato : Cristiano Ronaldo se fait encore allumer

Arthur Montagne

Quelques semaines après l’annonce de son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui. Antonio Valencia, qui a évolué aux côtés du quintuple Ballon d’Or, n’hésite pas à critiquer fermement la star portugaise dont le comportement ne passe clairement pas.

« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi ». Avec cette phrase lâchée dans une interview qui a mis le feu en Angleterre, Cristiano Ronaldo n'a pas manqué de défrayer la chronique. A tel point que dans la foulée, et juste avant l'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde, Manchester United a annoncé le départ de sa star dont le contrat a été rompu.

Transferts : Cristiano Ronaldo peut se mettre à rêver pour son mercato https://t.co/PqHbQts17R pic.twitter.com/XyAyXIDBuT — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Manchester officialise le départ de Ronaldo

Par le biais d'un communiqué, les Red Devils ont effectivement officialisé la nouvelle le 22 novembre dernier : « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir ». Une situation qui ne plaît pas du tout à Antonio Valencia. Joueur de Manchester United pendant 10 ans (2009-2019), l'ancien joueur équatorien n'a pas manqué de fracasser son ancien coéquipier.

Valencia ne digère pas