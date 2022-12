Messi, Cristiano Ronaldo... Toutes les infos mercato du 16 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Al-Khelaïfi lance son offensive pour Messi

Présent au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi aurait profité de la Coupe du monde pour s'entretenir avec l'entourage de Lionel Messi au sujet d'une prolongation selon les informations de L'Equipe . Et pour cause, son contrat avec le PSG expire en juin prochain. Mais pour l'heure, l'international argentin refuse d'argumenter sur son avenir en club, préférant donner la priorité à sa sélection.



Ronaldo condamné à rejoindre des destinations exotiques ?

Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo rêve encore de Ligue des champions. Mais comme l'indique le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l'ataquant n'a pas beaucoup de touches en Europe : « Il n'a reçu aucune offre concrète de la part de clubs européens ». Agé de 37 ans, Ronaldo pourrait bien filer en Arabie Saoudite ou alors au Qatar. « Pour l'instant, seules des équipes arabes sont envisageables » a confié Di Marzio à Soccer News.



PSG : L'énorme confidence de Messi sur la prolongation de Mbappé

En mai dernier, Kylian Mbappé décidait de snober le Real Madrid et de prolonger son contrat avec le PSG. Une signature, qui aurait ravi le vestiaire parisien et notamment Lionel Messi. « Quelle bonne nouvelle pour nous » aurait confié l'international argentin à des proches, dans des propos rapportés par L'Equipe.



ASSE : Laurent Batlles tient sa première recrue

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE aurait réalisé un joli coup en s'attachant les services de Gaëtan Charbonnier. Présent à l'AJ Auxerre depuis le début de la saison, l'attaquant de 34 ans devrait prendre la direction de Saint-Etienne contre un chèque d'1M€. Les différentes parties sont parvenues à trouver un accord et l'annonce est attendue prochainement.



