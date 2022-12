Mercato - PSG : Nouvelle bombe à 350M€ sur le transfert de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prolongé en mai dernier par le PSG, Kylian Mbappé avait fait les gris titres de l'actualité en octobre dernier en raison de ses supposées envies d'ailleurs. Au sein du club parisien, on ne fermerait pas la porte à un transfert de l'international français, en cas de proposition à hauteur de 300, 350M€. Ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire.

En mai dernier, tout allait pour le mieux entre Kylian Mbappé et le PSG. Malgré la pression mise par le Real Madrid, l'international français avait décidé de prolonger son contrat avec le club parisien jusqu'en 2024, plus une année en option. Mais quelques mois plus tard, des tensions sont apparues entre les dirigeants du PSG et Mbappé.

PSG : Messi a pris les choses en main pour le penaltygate entre Neymar et Mbappé https://t.co/RZnc3VMM0O pic.twitter.com/N2qBRijgvp — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Le PSG ouvert à un transfert de Mbappé

Kylian Mbappé estime que ses supérieurs n'ont pas tenu leurs promesses, notamment en matière de recrutement. Actuellement au Qatar avec l'équipe de France, il aurait sérieusement songé à quitter Paris, malgré sa récente prolongation. Et au sein du PSG, on ne fermerait pas la porte à un transfert.

« La valeur de Kylian ? 300-350 millions d'euros»